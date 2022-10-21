為加速前往受災國救援速度，內政部自去年起參考世界先進國家作法，未來將從搭乘民航轉機方式，改以專案包機運輸直接抵達受災地，除能縮短交通時間，還可運輸105位以上搜救人員、4組以上搜救犬，以及10噸以上裝備器材。

內政部21日說明，自2002年我國特種搜救隊成軍以來，已執行過伊朗巴姆、印尼亞齊、印尼日惹、海地、紐西蘭基督城與東日本地震等6次國際人道救援任務，尤其2010年執行海地地震任務，光交通運輸含轉機耗費56小時，歷經10日搜救，成功救出2名生還者及7名罹難者屍體。

為把握黃金救援時間，內政部去年起採用專案包機模式進行演練，並由財團法人賑災基金會協助支應相關救援費用，快速抵達受災國進行人道救援，同時強化縱、橫向跨單位整合救災機制。

為此，行政院特別召集交通部民航局、財政部關務署、內政部警政署航空警察局、移民署、桃園國際機場股份有限公司、衛福部疾病管制署、農委會動檢局、財團法人賑災基金會及桃勤公司等相關部會與民間單位，建立標準作業流程，以提升救援效能。

此外，內政部表示，國家搜救隊未來將以成立國際重型及中型搜救隊伍為目標，持續厚植搜救能量，以利執行國際人道救援任務時，充分展現台灣救援量能。