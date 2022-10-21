下周國際新聞事件
10/24 周一 澳洲10月綜合PMI初值
日本Jibun銀行10月綜合PMI初值
歐元區10月綜合PMI初值
英國10月綜合PMI初值
芝加哥Fed景氣指標
美國10月綜合PMI初值
10/25 周二 南韓10月消費者信心
新加坡9月通膨
德國10月Ifo商業景氣
美國8月標普/凱斯席勒房價指數
美國10月CB消費者信心
業績報告：微軟、Alphabet、德儀、推特、思愛普
10/26 周三 API原油庫存
南韓10月商業信心
澳洲第3季通膨率
美國9月貿易收支
加拿大央行利率決議
美國9月新屋銷售
EIA原油/分餾油/庫欣原油/天然氣報告
業績報告：Meta、LGES、SK海力士、賓士
10/27 周四 巴西央行利率決議
南韓第3季GDP
歐洲央行利率決議
美國第3季GDP
美國請領失業救濟人數
坎薩斯Fed製造業指數
業績報告：蘋果、亞馬遜、英特爾、三星電子、瑞信
10/28 周五 日本9月失業率
日本央行利率決議
德國第3季GDP初值
歐元區10月經濟信心
美國9月個人消費支出
密西根消費者信心(10月)
業績報告：埃克森美孚、索尼、福斯
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