下周國際新聞事件

10/24 周一 澳洲10月綜合PMI初值

日本Jibun銀行10月綜合PMI初值

歐元區10月綜合PMI初值

英國10月綜合PMI初值

芝加哥Fed景氣指標

美國10月綜合PMI初值

10/25 周二 南韓10月消費者信心

新加坡9月通膨

德國10月Ifo商業景氣

美國8月標普/凱斯席勒房價指數

美國10月CB消費者信心

業績報告：微軟、Alphabet、德儀、推特、思愛普

10/26 周三 API原油庫存

南韓10月商業信心

澳洲第3季通膨率

美國9月貿易收支

加拿大央行利率決議

美國9月新屋銷售

EIA原油/分餾油/庫欣原油/天然氣報告

業績報告：Meta、LGES、SK海力士、賓士

10/27 周四 巴西央行利率決議

南韓第3季GDP

歐洲央行利率決議

美國第3季GDP

美國請領失業救濟人數

坎薩斯Fed製造業指數

業績報告：蘋果、亞馬遜、英特爾、三星電子、瑞信

10/28 周五 日本9月失業率

日本央行利率決議

德國第3季GDP初值

歐元區10月經濟信心

美國9月個人消費支出

密西根消費者信心(10月)

業績報告：埃克森美孚、索尼、福斯

《國際經濟》GfK調查：英國10月消費者信心徘徊谷底
《國際產業》愛馬仕Q3銷售強勁 明年仍喊漲10%
陸官媒：年底前5年期LPR仍有下調空間
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