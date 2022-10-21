商研院（CDRI）董事長許添財日前親赴瑞士日內瓦，參與聯合國貿易促進與電子商務組織（UN/CEFACT）6日召開的「ESG專家會議」（Team of Specialists on ESG）及10～11日在歐洲總部舉行的第28屆大會，

由UN/CEFACT主導的聯合國ESG專家團隊（ToS）去年正式成立，商研院指出，許添財此次被認證為ToS專家團隊的專家與大會個人永久觀察員身分，同行的商研院國際數位商業研究所研究員簡陳中，也以ToS專家暨AFACT副秘書長身分與會。

聯合國ESG會議副主席Harm Jan van Burg向許添財表示，了解商研院近年來在服務業數位轉型及跨境電商的貢獻，相信台灣不但能貢獻專業數位經貿與商務規範知識，更期待能在聯合國ESG相關計畫中扮演更重要角色，為共同催生跨國標準與合作做出更多實質貢獻。

商研院指出，許添財此次與會也發現，1年來演講特別鼓吹的「數位轉型」與「ESG永續轉型」的競合加乘效果，恰好成為這次UN/CEFACT專家會議決議的2023年大會主題「數位轉型×綠色轉型」（Digital Transformance×Green Transformance）。

而在10～11日舉行的第28屆大會中，許添財與簡陳中分別以個人永久觀察員及AFACT副秘書長身分與會。本屆大會除通過數十多項計畫與提案外，主席Sue Probert 也特別介紹各方重視的歐盟制定永續產品生態化設計要件架構規則草案SPI，值得國內持續關注。

商研院表示，Sue Probert會後與許添財餐敘時，特別表示期待商研院未來更積極參與聯合國ESG專家會議，除了ESG議題外，也可持續參與UN/CEFACT永續觀光、電子商務等小組的相關計畫。

商研院持續耕耘國際數位轉型，除協助政府及產業推動國際數位貿易與電商交流外，更長期參與國際經貿組織活動。未來將配合政府與協助民間產業專家，積極投入參與聯合國UN/CEFACT相關計畫，以更直接行動參與全球制訂相關數位經貿的規範標準。