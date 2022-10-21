線上旅遊及娛樂體驗預訂平台Klook表示，9月底宣布旅遊解禁以來，平台國外旅遊相關頁面流量快速攀升，海外商品預訂量月增達4倍，計畫出遊時間點多落於跨年及明年春節連假，而跨年期間最受歡迎的海外城市，由曼谷勇奪第一，其次為巴黎、東京、首爾及紐約。

觀察熱門跨年城市排行，Klook指出前5名有3個城市位在亞洲，包括泰國曼谷、日本東京和韓國首爾，這些在疫情前已是民眾相當熟悉的人氣旅遊目的地，在海外旅遊快速復甦之際，仍是多數台灣旅客重返旅行的優先選擇。

不過，也有越來越多台灣旅客計畫趁連假期間走出亞洲，安排較長時間到歐美等地度假，使法國巴黎及美國紐約也躋身寄身前5名之列，旅客可輕鬆漫步在香榭大道或塞納河畔，或在紐約時代廣場上跟著全球旅客一同倒數，迎接全新的2023年。

觀察預訂商品種類，Klook發現「景點體驗或樂園門票」仍最受歡迎，其中2018年在曼谷最高地標正式開放的Mahanakhon SkyWalk天空步道，成為許多旅客必朝聖景點之一，或是搭乘觀光遊船在巴黎塞納河上遊覽，巴黎迪士尼樂園、首爾樂天世界亦相當熱門。

而「交通票券」同樣備受關注，包括訪日必備的JR Pass周遊券、東京24/48/72小時地鐵乘車券、往來韓國仁川和首爾市區的AREX機場快線等。「一日遊」熱度也快速攀升，顯示越來越多旅客會規畫在旅程中「混搭」一日遊或半日遊，輕鬆遊覽多個近郊路線。

Klook表示，日本仍是跨年期間最多台灣旅客前往的國家，但進一步統計各城市預訂量，曼谷則一躍成為最受歡迎的跨年城市，主因開放時間點較早、且跨年期間各地都會舉辦跨年派對，搭配東南亞特有的熱鬧過節氣氛，使曼谷成為台灣旅客海外跨年的首選地點。