英國「每日星報」（The Daily Star）7天前開網路直播，將首相特拉斯照片和戴上金色假髮的結球萵苣擺在一起，看誰「撐得久」。隨著特拉斯請辭，每日星報宣布「生菜贏了」。

英國「衛報」（The Guardian）報導，每日星報這次直播的點子來自「經濟學人」（The Economist）本月稍早的評論，內容挖苦特拉斯當唐寧街主人所剩時間恐怕「約略是一顆生菜的保鮮期」。

特拉斯今天中午發表辭職聲明時，YouTube上的直播觀看人數一度飆破2萬人，負責直播人員隨即將一頂塑膠皇冠戴在稍微變褐色的生菜「頭上」，並將標題從「第7天：特拉斯能撐得比這顆生菜還久嗎？」改為「生菜撐得比特拉斯更久」。

直播中還播放英國國歌、倒了香檳，慶祝「生菜的勝利」。

與此同時，直播畫面旁的聊天視窗滿是對生菜的祝賀訊息，像是「為生菜感到高興」、「生菜有你真好」、「生菜1比0勝特拉斯」等。

這場生菜直播吸引全球媒體關注，成為特拉斯政府迅速瓦解、淪為笑柄的象徵。

法國24台（France 24）問道：「你可能會問，英國首相特拉斯的政治任務和一頭枯萎的生菜有什麼共同點？答案是他們都有保存期限。」

「華盛頓郵報」（The Washington Post）表示，將特拉斯與生菜比較是「典型英國笑話」。

俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）也向生菜表達祝賀。他在推特（Twitter）推文說：「特拉斯再見，恭喜生菜。」（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1111021