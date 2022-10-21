今(21)日上午進行九合一選舉候選人號次抽籤，民眾黨南投縣議員候選人簡千翔抽到15號。簡千翔稍早在臉書提到，他抽完號碼在沿途跟大家宣傳時，遇到了一件車禍，連忙下車幫忙，他並提醒大家騎車真的要小心，遇到施工路段要更注意。網友則對簡千翔暖舉紛紛喊讚。

抽到15號的簡千翔在臉書表示，拜託大家11月26日給他一個機會、給南投一個改變的機會，投給一個關心孩子教育的人、投給一個關心長輩長照的人、投給一個有真正專業的人。

簡千翔也提及今日遇到的一個小插曲！簡千翔表示，抽完號碼正在沿途跟大家宣傳時，不巧遇到了一件車禍。他連忙下車幫忙，先把受傷的女生扶到路邊的早餐店休息後，並協助聯絡親友、報警、叫救護車，也留在現場等到警察來處理才放心離開。簡千翔也不忘提醒大家，騎車真的要小心，遇到施工路段要更注意。

對此，網友紛紛喊讚，並表示「才經過那邊欸。真的大家都要小心」、「熱心的米奇爸」。