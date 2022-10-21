蕭女因同業關係與23歲陳姓男子結識，陳男卻是集團收簿手，提供金融帳戶給上游洗錢使用，遭警查獲逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄27歲手機行業者蕭姓女子，因同業關係結識23歲陳姓男子，陳男私下卻是詐騙集團「收簿手｣，慫恿蕭女介紹急需用錢的客戶，並交易其帳戶，蕭女能抽成獲利。蕭女見有利可圖，立即媒合熟客宋男並獲取報酬；同時高雄警方月前獲報，有被害人遭假投資詐騙215萬元至宋男帳戶中，經警追查下鎖定並逮捕蕭女、陳男2人，全案依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

蕭女、陳男均在鳳山區開手機通訊行，也因同業結識彼此，但陳男私下卻是詐騙集團收簿手，以每本1萬5000元向急需用錢的人收購，提供給上游集團作為洗錢用。

今年5月間，陳男見蕭女想賺快錢，慫恿她稱只要由她介紹急需用錢的客戶，並成功交易帳戶，蕭女便能獲取5000元抽成，此時蕭女熟客中宋姓男子正好急需用錢，蕭女見有利可圖，便向宋男與陳男媒合，藉此獲利。

同時，今年4月間陳男幕後詐騙集團架設假投資網站「MetaTTrade」，就有一名被害人在網站內投資美金外匯215萬元，後續見獲利想取回時，被網站客服以需預繳20％的所得稅才許可出金等理由拖延，被害人驚覺遭詐向警方報案。

高雄市刑事警察大隊5月間獲報，根據被害人金流找到宋男，宋男稱帳戶經由蕭女介紹賣給陳男使用，再循線追查下，9月底將蕭女、陳男逮捕。

據了解，蕭女向警方辯稱僅介紹客戶給陳男，並無獲利堅持否認犯案；陳男則坦承是詐騙集團收簿手，幫集團蒐集人頭帳戶供洗錢使用。全案依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。後續警方除溯源追查陳男上游集團，也在掌握是否有其餘被害人受騙。