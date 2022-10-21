【愛傳媒藺奕專欄】妻子繼續待在金門風和日麗，我暫返的台北也告別風雨，準備接待台南來的貴賓，下一站向高雄推進。

當發現衣服外套和皮夾遺失的當下，妻一貫的淡定，結婚二十餘年任何東西掉了，彷彿只要跟我說、就當是「報警」了。

對她來說，在景點的要訣就是把我當鏡子，站在前面讓手機輪流寵幸一遍，拍個OOTD （Outfit of the Day），才是最要緊的事。然而，這次的遺落我卻是全然的斷片，第一次有「失智」比「失志」更恐怖的感受。

那麼大件的外套，我怎麼全然就沒有印象了？

當時我們正坐在山西拌麵一邊報警、一邊品嚐招牌的麥芽雞塊。這曾經在李安導演電影《推手》出現酷似左宗棠雞的英文翻譯是General Tso's Chicken，在當下的心情嚐起來，全然降階成了「上校雞塊」。

這時你看她一臉氣定神閒，心裡便浮現一段歌詞：「你說人生艷麗我沒有異議，你說人生憂鬱我不言語。」

無論疫情、選舉、經濟情勢或是天氣，外界的一切都很混亂，四處都是自抱自泣。我得承認，靜靜地生活在胸膛無解的疼痛之下，保持穩定與秩序感的身心狀態也有點困難了。

這個紛亂的世界曾經與我無關，我曾經有穩定的日常、良好的愛好、作息和喜樂，我有內生的大錨，卻開始漂移。

你知道世界上充滿了糟糕的事，可你還是覺得，拿它開玩笑比較划算，於是抱持著：「我受傷了，一定要找回一個笑聲才行。」於是嗚嗚嗚嗚嗚、哈哈哈哈哈，分分合合，量子糾纏。

繼續纏鬥下去。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。