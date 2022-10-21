台北市議員候選人楊植斗爆料有企業以2000元禮券為代價，要求派員參加16日民進黨台北市長候選人陳時中與市議員梁文傑的聯合造勢大會，疑似發放「走路工」，涉嫌賄選，違反《選罷法》，他今天下午到台北地檢署提出告發，呼籲檢調依法務部所核定之「賄選犯行例舉」，迅速傳喚相關人員到案說明。

楊植斗表示，依據該企業的吹哨者提供新事證，由於前往該造勢場合拿禮券，需要配合簽到並拍照回傳，因此有參與這次活動的人，全都在梁文傑辦公室所提供的芳名錄簽名，只要司法機關著手調查相關人員，真相就能水落石出。

楊植斗表示，上次陳時中為了勘災搶快，被拍到闖紅燈以及無敵大迴轉，被媒體詢問時，卻連事發當時人有沒有在車上，都只能跳針回答「我不知道」，沒有擔當和肩膀，憑什麼當市長候選人。

楊植斗也喊話北檢，盡快傳喚相關人員，並扣押梁文傑的芳名錄，以免發生像警車的行車紀錄器被洗掉這樣荒唐的事情發生。

對此，陳時中日前曾回應，當天支持者眾多，根本不需要花錢，他認為這樣的指控得要拿得出證據，侵犯人格是不好的事情。梁文傑也說，對於楊的指控，他一頭霧水，若楊認為有問題的話，請具名向檢調告發。