疫調認定民眾隱匿足跡開罰30萬，高市衛生局烏龍罰單判撤銷。（示意圖／黃世麒攝）

去年6月高雄江姓女子一家7口接連染疫，緊急遭衛生局疫調。江女一家對連日以來的足跡難以完整還原、陳述，遭衛生局認定是刻意「隱匿足跡」，7天後直接開罰30萬元。江女不服，認為全家人都在努力拼湊足跡，卻遭誤會，提告要求處分撤銷。高雄地院認為，江女一家對於疫調並非無作為，判衛生局敗訴，需償還江女30萬元，可上訴。

去年6月1日，住在高雄小港的林姓男子因新北市友人來訪被傳染，回家再傳染給太太江女及8個月大的女嬰，到訪的親友也有2人確診。

江妻確診後，直接被送至負壓隔離病房治療，大批疫調人員也展開疫調。疫調人員認為江女一家對於足跡交代不實，涉嫌「擠牙膏式」透露足跡，衛生局一周後直接依傳染病防治法開罰最高30萬元。

江女辯稱，確診就被安排入住負壓隔離病房後，幾小時後手機也被沒收，緊張又混亂的她，已經盡可能交代記得的所有行蹤。當時全家人幾乎總動員、一起腦力激盪，還提供發票、家裡汽機車車牌號碼給疫調人員，希望協助還原足跡，但衛生局卻指控她故意「擠牙膏式」提供足跡，有隱匿之嫌，實在冤枉。

衛生局強調，防疫視同作戰，稍有不慎或延遲，一失足成千古恨，市府用法以衡量全體市民安危為首要考量依據。江女不配合疫調的行為，已造成社會大眾生命、身體、財產及整體民心動盪等情況，裁處30萬元於法有據。

疫調人員則證稱，江女知道什麼就講什麼，調查過程中均配合，沒有刻意隱匿、虛構、湮滅足以證明其足跡的相關跡證，甚至於調查過程中，曾主動提供發票供疫調人員檢視。

法官認為，調查報告均未明確證稱江女有何故意隱匿足跡、湮滅資料或其他足認有刻意拒絕、規避或妨礙地方主管機關疫調等行為，衛生局對其開罰時確實沒給江女陳述意見的機會，認定衛生局開罰確實有違誤，判罰單撤銷，衛生局須歸還江女30萬元，全案仍可上訴。