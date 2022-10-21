21日甫抽完各級候選人號次，國民黨竹北市長候選人林為洲順利抽得4號，下午隨即在祕書長黃健庭陪同下，旋風式拜訪6名竹北市黨籍議員及代表。黃健庭表示竹北市人口是全縣3分之1，也是縣府所在地，相當關鍵，此次前來是希望黨籍各級候選人都能全壘打、高票當選。

林為洲從立委降級選竹北市長，但選戰打得不輕鬆，21日甫抽完號次，旋即展開黨籍竹北議員拜訪之旅。林為洲表示，國民黨要連線、要母雞帶小雞一起全壘打，黃健庭表達希望來新竹輔選，但安排上林為洲建議拜訪6名黨籍議員以及代表，加油打氣之餘也要幫所有人拉抬聲勢，後續還會有聯合文宣連線衝高氣勢。

聽聞選戰對手民進黨籍鄭朝方同時間也請來副總統賴清德站台，林為洲表示自己也要制衡一下，邀請黃健庭來鼓勵，展現國民黨也有人馬，「我們這邊也很強。」

至於抽籤抽到4號，林為洲笑說4通常不被認為是最好的數字，不過得知縣長文科及其他黨籍候選人紛紛抽到4號，讓他也在臉書與網友大玩4的吉祥話接龍。不過林為洲表示，號次不是最重要，過去他也抽過2號、3號、5號，也都當選了。

黃健庭此次特別陪林為洲拜訪黨籍議員，首站來到議會拜會副議長王炳漢。黃健庭表示此行是為了拉抬國民黨選情，讓黨籍各候選人全壘打、高票當選，尤其竹北人口占新竹縣3分之1，不只是縣府所在地，位置特別關鍵，國民黨特別推派立法委員林為洲參選，林為洲也是經過黨內初選、正式提民，國民黨唯一支持的人選。王炳漢則表達所有議員會全力相挺拉抬，讓所有人高票當選。