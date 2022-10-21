生活中難免會遇到扭傷、撞傷造成瘀青的困擾，到底該冰敷還是熱敷，常令人一頭霧水，醫師表示，目前醫界認為，建議應以傷口還會否紅腫熱痛來作為判斷依據，若傷口仍紅腫痛應冰敷。醫師並提醒，一般人遇到傷口瘀青，常會揉散傷口，這是錯誤之舉，因瘀青可幫助血液凝固，還可使受傷處不要再噴血出來，若揉瘀青，將使剛癒合的血管被揉破，恐會造成大出血。

敏盛醫院副院長江坤俊在《江P醫件事》YouTube頻道中表示，過去認為扭傷、撞傷的傷口處，於前3天內先冰敷，之後再熱敷，但醫界現已有不同看法，考量冰敷會使該處血管收縮，因此應將冰敷時間縮短，曾有一國外著名研究指出，冰敷只能在受傷後的前6小時冰敷，否則血管收縮時間太長，冰敷處會因缺乏血液流經，而使得神經、肌肉永久壞死，即使之後熱敷也無法得到充分的血液供應、不利肌肉組織的修復。

但江坤俊也表示，實務上，其實很難以6小時做為冰敷、熱敷的分界點，因為若受傷面積大，冰敷6小時後傷口還在流血，若貿然熱敷，可能會使傷口紅腫脹地更為嚴重，因此大傷口的冰敷、熱敷時機點，需交給醫療專業團隊決定。

江坤俊建議，一般民眾若要判斷扭傷、撞傷處應使用冰敷還是熱敷，可以是否紅腫熱痛做為衡量標準，若剛扭傷、感覺紅腫熱痛就應冰敷；但若僅是小扭傷且無紅腫痛，就可熱敷。

對於受傷後的瘀青，江坤俊特別提醒，千萬不要揉散，因為人體受傷後，血液會跑出血管外，而瘀青可讓血液凝固、讓血液不要繼續噴出，「此時若用力揉瘀青處，會使剛癒合、止血的血管，再被揉散、揉破，造成額外的大出血。

有一種情況則可改為熱敷，江坤俊表示，當傷口已變成黃色，代表傷口已有一段時間，此時再去熱敷、揉散就無問題，可加速組織修復，但若受傷初期，「千萬別揉瘀青，以免造成大出血。」