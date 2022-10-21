2022九合一大選今（21日）進行號次抽籤作業，爭取連任的雲林縣長張麗善抽到1號，她在臉書發文指出，1號張麗善，1心奉獻、人民第1、縣政第1、福利第1、女力第1、雲林1定贏！她並透露，稍早到場抽號次時，有位頂著5個月身孕肚子的年輕媽媽特別到場，希望能為她喜上加喜、好運到。

張麗善分享，上午到場抽縣長候選人號碼時，頂著5個月身孕肚子的年輕吳媽媽，說要為她加持，希望喜上加喜、好運到，讓她好感動，於是輕輕撫摸著對方的肚子說「我會帶著雲林的希望，努力下去」，因為深知手摸的是雲林未來的希望，而肩上擔的是責任，現在的努力都是為下一代奠定良好的基礎，為下一代打造更美好的未來。

這次提出｢2030前進雲林｣政見，張麗善說明，為雲林擘劃可長可久的未來，要將雲林打造成農工商科技城，創造更多就業機會，下一代不再外漂，人口不再外移是所有雲林人共同的願望，雲林應該是宜居樂活、共融發展的城市，會率領縣府團隊用接下來的四年拚未來的八年，讓雲林在2030年脫胎換骨。