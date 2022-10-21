台股今(21)日開低後持續陷入震盪，權值股無力下，指數12900點不保，成交量續貧，終場台股收跌126.9點、報12819.2點、成交量1566.44億元；台股周線連2黑、本周指數收跌308點。

台股群龍無首，權值股今跌多漲少，台積電(2330)開低震盪，盤中跌幅持續擴大，收跌2.01%、報389.5元、收今日最低點；聯電(2303)早盤距離40元僅差臨門一腳，隨後陷入平盤附近震盪，尾盤跌幅擴大，收跌1.14%；鴻海(2317)挾電動車題材，小漲0.98%；聯發科(2454)儘管盤中逆勢小漲、股價最高一度達579元，但尾盤翻黑收跌0.53%；股王大立光(3008)開低走低，尾盤跌幅擴大到逾4.4%；面板族群壓回修正，友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)跌逾4%。

汽車股今聚焦裕隆(2201)，LUXGEN品牌轉型後首款電動車n7明年底上市，兩次接單以3萬台為目標，股價一度攻上漲停，終場收在45.05元，中華(2204)亦開高走高，收漲1.83%。

金融股同樣有逆勢抗跌的個股，臺企銀(2834)收漲近3%，中再保(2850)、群益期(6024)、元大金(2885)漲幅也逾2%，其餘第一金(2892)、兆豐金(2886)、合庫金(5880)、中信金(2891)漲幅也均超過1%。

下周為美國第三季重量級企業財報密集公布階段，包括Meta、微軟等，市場預估第三季美國企業獲利年增2.2%，增長幅度放緩，市場持續關注企業第四季展望，還有就是靜待歐日央行利率會議聲明與政策指引，牽動股債匯市波動，以及即將公布的美國、台灣GDP與景氣對策信號。

永豐優息存股ETF(00907)(本基金之配息來源可能為收益平準金)基金經理人張怡琳指出，明年全球經濟成長恐放緩，對台股形成壓力，台灣以電子零組件和資通訊為主要出口品，相關行業面臨經濟下行風險較大，金融、傳產類股所受影響則相對有限，而且這兩大族群的股價修復力、股息配發情形，通常也比台股大盤來得好，在景氣走疲、市場混沌之際，相當適合入手持有。目前景氣走向不確定性仍高，布局儘量以價值型策略為主，並偏重在金融、傳產類股，有助提升整體投組防禦力。