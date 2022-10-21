澎管處長許宗民表示，澎湖今年大手筆送出40隻新鮮大龍蝦，更有融合海島風情、特色美食、音樂饗宴及在地熱情的嘉年華活動，為澎湖秋冬觀光季增添光采。（張茂雄攝）

澎管處舉辦「2022菊島澎湖跨海馬拉松」活動，將在11月6日在西嶼西台古堡盛大開跑，今年結合「跨海＋跳島」的海洋度假風格，主辦單位準備美食盛宴及在地美聲，推廣多樣元素的運動跑旅賽事，帶領全台民眾深入探索澎湖特殊地景與人文風情。其中龍蝦大餐加上澎湖特色美食，成為全台「最好吃」的運動賽事。

已邁入第五屆「2022菊島澎湖跨海馬拉松」，去年因受到新型冠狀肺炎病毒影響停辦，今年在全台跑友熱烈關注之下，即將於 11 月 6日開跑，今年更以「龍蝦」作為美食主打，並於活動終點站觀音亭架設200吋大螢幕，運用賽道空拍、定點及動態等多機攝影，串聯網路直播，隨時將跑友精彩畫面傳送回終點，以提高賽事激烈氣氛。

澎管處長許宗民表示，澎湖擁有世界最美麗海灣的國際級賽道，還有創意啦啦隊14隊、美食補給7站、給水站16處，以及終點站園遊會30個攤位；今年除了總奬金9萬元，大手筆送出40隻新鮮大龍蝦，更有融合海島風情、特色美食、音樂饗宴及在地熱情的嘉年華活動，為澎湖秋冬觀光季增添光采。

2022菊島跨海馬拉松有來自全台3012名跑者報名，馬拉松好手鄭雅馨以「＃誰與爭風！」為主題，於會中分享運動旅遊之甘苦談，以迎向挑戰自我極限的毅力與專注力，來突破自我，充分呼應本屆主題，鼓勵跑者不畏澎湖季風「逆風而跑」，展現無所畏懼的精神。