法務部行政執行署台北分署近日追討一件民眾積欠7萬多元的勞健保費案件，該民眾拿出一枚11.93克拉的天然藍寶石鑽戒來抵償，台北分署將於11月1日的聯合拍賣中進行拍賣，歡迎有興趣的民眾踴躍競標。

台北分署表示，這起欠繳勞健保費案件，目前約有7萬餘元尚未清償，當事人這2年因疫情關係收入並不穩定，收到本分署傳繳通知後，主動與承辦書記官聯繫，表示手邊有一枚藍寶石戒指，願忍痛割愛，提供執行。

這名民眾除交付該枚戒指外，並出具某寶石鑑定中心的鑑定書，證明該枚戒指品質。執行人員依法查封後，將訂於11月1日「123聯合拍賣」中進行拍賣。

台北分署說，依該鑑定書所示，該枚天然藍寶石有11.93克拉，戒座為金屬材質，銀基底交金鑲座，周邊鑲有碎鑽，耀眼璀璨，高雅溫潤。遠看大器與霸氣的樣式，更彰顯權力與尊榮。

台北分署表示，該枚11.93克拉的天然藍寶石拍賣不定底價，只要有到現場出價，就有機會買到該枚藍寶石戒指，因此期待有緣人前來將其帶回，也能幫助欠繳民眾繳清勞健保費。