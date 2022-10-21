今（21）日是各候選人號次抽籤的日子。拚連任的台中市市長盧秀燕委託國民黨立委楊瓊瓔代抽號次，抽中了與4年前一樣的3號，讓盧驚喜直呼「好像冥冥中有最好的安排」，強調今年從回到大里區設立總部，到第一場安排在太平體育場舉辦的造勢，全都比照4年前，因為她堅持「不忘初心」，更要「飲水思源」。

盧秀燕今日在臉書發文宣布，她今天因為要主持后里托嬰中心開幕，特別請立委楊瓊瓔幫她抽選舉號次。楊的瓊瓔手氣很好抽中了3號，與她上屆參選市長的號次相同，希望大家能夠多多幫她宣傳「市長選3號！」。

盧秀燕指出，今年的選戰，好像冥冥中有最好的安排。從設立總部，回到大里區設立，第一場造勢比照4年前的安排在太平體育場舉辦，因為她堅持「不忘初心」，更要「飲水思源」。這樣的堅持老天爺也幫她安排了與上屆相同的3號，3號也成為了她感謝市民、守護台中的幸運數字。

對此，盧秀燕強調，今年選戰比起上屆更繁忙，市政工作最為重要，不能耽誤。下班時間才能把握時間向市民懇託，所以她要拜託大家做她的分身，因為每個人的一票都決定了台中的未來，希望大家能一起努力。