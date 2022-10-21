國民黨智庫召集人陳宜民昨天指出，根據疾管署資料顯示，接種高端疫苗的疑似死亡率是施打BNT疫苗的2.88倍，呼籲政府應盡速公開高端疫苗防護力資料。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示「有學過科學的，應該要非常謹慎」，並列出3點反擊，認為這是錯誤推論。

根據疾管署公布「新冠疫苗接銃後不良事件通報」，目前共有60例接種高端疫苗後死亡通報，而接種BNT後死亡通報為131例，但相比兩種疫苗累計接種量，高端約305萬人次，BNT則高達1930萬人次。以此計算，高端每10萬人有1.96人接種後死亡，而BNT每10萬人有0.67人接種後死亡，高端接種後疑似死亡率是BNT的2.88倍！

對此王必勝反駁「有學過科學應該要非常謹慎」，認為這個推論沒有考慮死亡和疫苗的關聯，首先是很多無法證實和疫苗有關，其次是樣本數少，第三是沒有納入校正因素，例如BNT疫苗打在18歲以下族群較多，這個族群死亡率本來就比較低；由於種種因素，不能武斷地說BNT死亡率比較低，這是錯誤的推論。