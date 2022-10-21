全球四大陶藝雙年展之一的台灣國際陶藝雙年展「世界的形狀－陶藝作為社會新動能」，即日起至明年4月16日將在陶博館3樓特展室展出，陶博館也推出「陶藝打氣站—動能占卜」線上趣味抽獎活動，參加者有機會抽中限量獨家手工好運皂。（蔡雯如攝）

全球四大陶藝雙年展之一的台灣國際陶藝雙年展「世界的形狀－陶藝作為社會新動能」，即日起至明年4月16日將在陶博館3樓特展室展出，陶博館也推出「陶藝打氣站—動能占卜」線上趣味抽獎活動，參加者有機會抽中限量獨家手工好運皂。（蔡雯如攝）

全球四大陶藝雙年展之一的台灣國際陶藝雙年展「世界的形狀－陶藝作為社會新動能」，即日起至明年4月16日將在陶博館3樓特展室展出，高速轉動呈現無限能量感的主視覺，吸引一波打卡拍照熱潮，陶博館也與「財團法人愛盲基金會新北市愛盲土城工坊」合作，民眾只要在11月6日前，參加陶博館粉專的「陶藝打氣站—動能占卜」線上趣味抽獎活動，有機會抽中限量獨家手工好運皂。

陶博館長張啟文說，台灣國際陶藝雙年展是新北市府主辦的國際級展覽，本次展覽收集了12國47位藝術家的72組陶藝創作，作品面向多元，包含傳統、當代、趣味、深意，展現陶藝的歷程、力量與時代性，為了拉近大眾和藝術的距離，設計實體展品在線上和觀眾趣味互動，透過陶藝占卜迎來正向動能的形式，讓觀眾多角度欣賞精選的陶藝創作。

民眾登上陶博館粉專抽獎活動貼文，可以看到精選4件雙年展作品，分別代表「流、轉、集、通」的陶藝正能量；藝術家劉榮輝的《沄繪》，用紅藍綠金黑白等色調，勾勒出雲朵的動靜虛實，領略自然的細微脈動，從親近自然、抒發心情，靜心找到內在流動的正能量。

瑞士陶藝家Julian Vogel的《陶瓷系列＃9》，以陶瓷製成的扯鈴串接展現成當代技藝、舞蹈、表演與雕塑的跨域藝術，從不間斷轉動的意象，將事情「轉」化成好的方向前進；藝術家顏妤庭的《梯》，以簡約的線條勾勒出巧妙的堆疊、扣合跪坐姿態的人體，呈現出特技表演般的平衡姿態，鼓勵大家「集」結團隊合作之力，達成目標。

另外，日本藝術家Toshiya Masuda的《低畫素電腦繪圖—距離感》，以造型可愛的公共電話陶作，呈現出影像特有的表現，透過電話聯想傳遞訊息，鼓勵大家圓融的表達與溝「通」，化解潛在摩擦。

陶博館指出，館內除了有台灣國際陶藝雙年展的精彩作品，也在1樓陽光特展室、B1特展室分別展出「世代風華—臺灣當代陶藝展」、「出色：近代陶瓷彩繪的調色盤革命」，更多展覽資訊可至官方網站http://www.ceramics.ntpc.gov.tw查詢。