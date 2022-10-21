台南市政府展示以歸仁沙崙地區作為示範場域，分別設置的「AI道路安全警示」、「AI車流壅塞疏導」等2套系統。（洪榮志攝）

5G時代來臨，台南市政府在行政院國家發展委員會的指導下，21日展示以歸仁沙崙地區作為示範場域，分別設置的「AI道路安全警示」、「AI車流壅塞疏導」等2套系統，能夠全天候影像辨識行人、車輛，提醒車輛駕駛注意行人穿越馬路，以及掌握區域車流壅塞回傳交控中心，有助於提升用路安全與行車效率。

市府研考會指出，「台南沙崙5G智慧交通應用」最大特色是支援全天候混合車流影像辨識，相較國際相關技術，不僅辨識的車種數量高出10種以上，無論夜間、下雨或起霧等各種天候環境，仍可保持90％以上的辨識率。

其中，「AI 道路安全警示」設置於歸仁七路高發一路口，主要是提醒車輛駕駛人注意行人穿越馬路以提升用路人道路安全，進而降低因天候不佳或視線不良所導致的交通事故。至於「AI 車流壅塞疏導」則設置於歸仁一路與高發二路口，係為掌握台86線新設匝道通車後的車流，透過辨識車流及轉向，以利掌握區域壅塞情形。

研考會說，這2項智慧交通示範應用，將全天候24小時不間斷地蒐集路口資訊，並將蒐集到的資訊回傳到交通局交控中心平台，做為未來分析路口車流、人流之用。

研考會強調，沙崙地區近期在三井Outlet、國際會展中心、中研院南部院區及台糖智慧綠能循環住宅與其他產官學研單位進駐及帶動下迅速發展，未來將可預見大幅成長的人潮與車潮，透過導入創新智慧交通應用，有助於提升周邊交通運行效能與生活機能。

黃偉哲指出，好的經驗將來也會應用在其他重要路口，包括南科，現在南科交通壅塞得相當嚴重，北外環3期通車以後，可以有效疏導一點，接下來2期、4期再陸續建置完成通車，以及其他聯外道路完成通車後，可以相當程度地降低通勤的時間及疏導車流量。

國發會主委龔明鑫也透過致詞影片表示，政府對5G發展非常積極，也透過3個步驟推動，第一是在前瞻基礎建設中編列約490億元預算，支持5G的基礎建設與發展；第二是在垂直應用領域ORAN的架構下，發展5G設備國產化；第三是推動5G示範性應用。

龔明鑫強調，台南市政府是第1個倡議5G台南隊，積極參與5G示範性實驗應用，今天展示的5G智慧交通應用，更著重在最受關切的安全與壅塞等2個問題，足見台南在智慧交通、智慧城市推動上的努力。