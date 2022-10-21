期交所將於11月9日掛牌臺指選擇權及小型臺指期貨之雙週到期契約，提供交易人更多交易機會，滿足各式策略性交易需求。雙週契約推出後，交易人在每一個交易日，除可持續交易現有一週到期契約外，亦可交易雙週到期契約，加上現有月到期契約等，可提供存續期間涵蓋短、中、長期之契約，藉此提供市場參與者更多交易機會，可運用交易策略更為多元。另小型臺指期貨同時上市亦可提升避險及定價效率。

雙週到期臺指選擇權及小型臺指期貨，掛牌方式為「每週三掛牌2週後星期三到期之契約」。今年11月9日期交所將掛出首個雙週到期契約，即2週後到期之契約(202211W4)，該契約最後交易日及到期日為11月23日。換言之，在雙週到期契約掛牌首日，交易人即可選擇交易之契約包含202211W2、202211及202211W4，分別於當日收盤、1週及2週後到期。接續下週三為11月第3個星期三(11月16日)，掛牌11月第5個星期三到期之雙週契約(202211W5)，最後交易日及到期日皆為11月30日，交易人可依需求選擇不同契約，可運用交易策略更為多元。