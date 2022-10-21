臺鹽(1737)適逢70週年，特別推出鹽業最具代表性的「白金鹽憶-臺灣鹽業檔案特展」，精選1939年至2010年間重要國家檔案，透過珍貴文物、科技互動、語音導覽等豐富元素，呈現台灣71年來精彩的鹽業發展史。

臺鹽董事長吳容輝表示，臺鹽時值70週年以鹽起家，走過國營鹽品專賣、民營化、鹽政條例廢止取消專賣的階段，用鹽陪伴台灣邁入現今的資訊與能源轉型時代，保障國人公衛健康、促進國家發展，與台灣齊心推動繁盛共好的未來。臺鹽感謝國家發展委員會檔案管理局邀約合作，將藉此機會分享長年耕耘台灣鹽業的經驗和知識，透過「白金鹽憶」，和大家一起傳承記憶、展望未來。

白金鹽憶-臺灣鹽業檔案特展即日起將展開為期三年的北中南巡迴展，新莊首場將展出至明(112)年8月4日，接著轉往台南七股鹽山、南投臺灣省政資料館巡迴展出。

本展覽以貼近民眾生活的「鹽業發展」為主題，分成「鹽來如此—從與天搶鹽說起」、「妙不可鹽—從生理到工業」、「鹽味人生—那些曬鹽與鹽工的故事」及「萬語千鹽—從廢曬到重生的歷程」等四大單元呈現，重現鹽田場景及「鹽工之家」建築形制，周圍襯以象徵藍天白雲、海水及鹽之色調，融入檔案、照片、影片及文物等多元豐富的展件，結合APP、WebAR科技互動及手動裝置，並提供語音導覽服務，充滿動靜兼具的體驗樂趣，生動展現台灣鹽業獨特的歷史與故事。