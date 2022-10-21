全國紀錄保持人楊俊翰今天在宜蘭全國田徑錦標賽飄雨的情況下跑出10秒24，為花蓮縣奪下百米冠軍。

楊俊翰在早上預賽逆風中跑出10秒18，沒想到下午突然起風而且下起雨來，雖然最終仍輕鬆拿下冠軍，但距離改寫全國紀錄還有一段差距。

楊俊翰賽後表示，相較於上半年的起伏不定，下半年狀態好了很多，尤其是透過比賽來增強穩定性是有必要的，可惜忽然下雨導致賽場濕氣太重，加上起跑時身體重心太過前頃，前面10-20公尺沒能掌握節奏，幸好最後還能維持在19秒30內，算是不錯的成績。

楊俊翰說，目前還有不少缺點要改進，對於比賽現場的氣候適應更需要強化，明年亞洲地區比賽不少，杭州亞運更是在這個時期，因此接下來得好好學習才行。

楊俊翰的阿公今日特地親自到現場為俊翰加油打氣，楊俊翰也特別替阿公披上毛巾，這個舉動讓所有人感動不已。

楊俊翰在全田錦跑出10秒24奪下男子100公尺冠軍。（中華田協提供）

楊俊翰這次除了參加100公尺項目外，還報名參加200公尺。對於兩天內要密集參加兩項目預算和決賽，楊俊翰表示，這是無法改變的事實，體能狀態沒問題，只要調整好節奏和步伐就能跑出好成績。