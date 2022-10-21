國民黨高雄市長候選人柯志恩昨（20日）晚到左營區天后宮旁廣場造勢，吸引許多支持者到場力挺！柯志恩深夜時在臉書提及，「宅神」朱學恒和前立委郭正亮說她跑基層跑到從金枝玉葉的大學教授，變成菜市場叫賣的攤販。柯志恩認為，這對她來說絕對是稱讚，因為要選高雄，就要接地氣。

柯志恩首先表示，非常感謝上千位自發來聽歌聽講的左楠鄉親、遠從台北來的台北市議員鍾沛君以及在地最優質的高雄市議員陳玫娟 、李雅芬、李眉蓁、陳麗珍和市議員參選人白喬茵 。

柯志恩也提及，朱學恒和郭正亮說她跑基層跑到從金枝玉葉的大學教授，變成菜市場叫賣的攤販。柯志恩認為，這對她來說絕對是稱讚，因為要選高雄，就要接地氣。柯志恩強調，她就是一步一腳印，從廟口到路口，從菜市場到巷仔內，「哪裡有人民，柯志恩就在那！」

柯志恩說左營擁有豐富的眷村文化，飄揚國旗，更飄揚為中華民國犧牲奉獻的精神，但同時也是人口成長的新興發展區域，面臨公共服務供給不足的問題。柯志恩喊話，她當市長，絕對會揉合左營的新舊文化與發展，不只保存豐富的文化資產，更會融合最優質的市政發展。柯說該有的歷史文化一個都不能少，該有的現代市政建設一刻都不能慢！「請高雄鄉親，相信柯志恩，相信人民的力量，讓我們一起再創奇蹟，拚起高雄！」