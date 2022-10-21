新北市教育局表示，5月26日獲知八里國小的排水箱塌陷後，隨即指示校方注意師生安全，並先用警示標誌圍起來。(黃敬文翻攝)

新北市議員鄭宇恩日前接獲家長反映，在八里國小校園內、司令台旁今年上半年突有塌陷成一大天坑，但經過近半年未有修復動作，雖然有施工圍籬圍住，但家長仍擔心連日豪雨會再有坍方，遂向服務處陳情，鄭宇恩服務團隊20日前往八里國小實地勘察；教育局表示，日前八里國小已完成設計監造案決標，預計11月底完成設計規劃書圖後，將核撥預算展開工程。

據了解，早期片仔溝大排水路穿越八里國小校區，一路沿著校舍邊緣、行經校園中綠地及操場等，隨著校舍擴建，包含司令台及操場都是蓋在大排上方；今年5月26日連日陰雨，八里國小司令台旁一聲轟隆巨響，驚現一個大天坑，所幸當時學校無人上課。

家長指出，從今年5月事發至今，坍塌的工區除了施工圍籬以外，不見改善動靜，更擔心近日陰雨會導致更多坍塌，孩童在校園活動中產生危險；鄭宇恩服務團隊遂邀請水利局、教育局及八里區公所至現場實地勘查，現場坍方周邊有圍籬圍起，也可見箱涵頂板確實受到時間及一旁樹根侵蝕，確有剝落、鏽蝕的情況。

鄭宇恩表示，除了沉陷部分的修繕，更重要的是行經校園下方全段的巡檢及加固，避免校園再有其他區塊再出現陷落，造成危險，在設計監造公司完成全面健檢之後，也需要教育局競速核撥足額經費，讓學校能盡速展開施工，守護校園安全，讓家長及孩子上學更安心。

新北市教育局表示，5月26日獲知八里國小的排水箱塌陷後，隨即指示校方注意師生安全，並先用警示標誌圍起來，八里區公所先將塌陷區破碎水泥塊進行清理，並針對全區溝渠檢查，針對高風險區段先進行支撐固定，並於6月進行會勘、召開修復會議，7月14日核定補助學校修復計畫之委託規劃設計費，學校已洽詢水利專家意見並刻正進行基本設計，完成後會立即發包修復。

日前八里國小已完成設計監造案決標，預計11月底完成設計規劃書圖，再交教育局及相關單位協助核撥預算並展開工程。