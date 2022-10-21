老司機們在觀賞日本成人片時，通常很少會注意到男優，對於觀眾來說，男優更像是一個工作人員而非演員，但有位男優因為「童顏」的外型，常常被導演找去扮演正太或少年等比較年輕的男性角色，他就是結城結弦。入行超過10年的他，近日上節目分享拍片秘辛，並透露月收入百萬，令外界驚訝不已。

近日結城結弦參加深夜綜藝《祕密不出門～只有這裡可以聽到的（祕）料》，分享自己在拍攝AV時的經驗。他透露當時只是應徵臨演，由於長得就是一張年輕童顏因此被導演相中，從此踏入AV界，如今更是月收入超過日幣（約台幣22萬元），一個月約有6到12部影片，因高產量而被封為「童帝」。

結城結弦自曝月月收入超過百萬日幣（約台幣22萬元）。(圖/結城結弦 推特)

當他被問到扮演處男要注意的事情，結城結弦分享自身經驗，「要注意眼睛和手」，包括眼神不要對視，而是往下看，或是轉過頭去，盡量不要面對面，擺出兩手或是雙腿交叉的姿勢，詮釋一般人緊張時的反應。

入行多年的結城結弦，也被詢問到有沒有遇過演技好的女優，他大讚曾演出Netflix日劇《AV帝王2》的八木奈奈，「她的眼神很自然，不能一直這樣對視下去，或是無法轉移視線」。