陽明交大19日在《臉書》粉專上貼出新校徽初選結果，當初多數作品的設計理念，陽明大學希望優先保留單蛇杖與翅膀的元素，具真知力行與仁心仁術意涵，交通大學則是希望保留校徽中的齒輪、鐵鎚、書本。目前總共收到181件作品選出9件進入決選，請校友們能在11月15日前針對喜歡的作品留下意見，供設計人或團隊在複審前進行修改，但其中一個設計竟然只用3個圓點呈現。

讓大批網友直呼：「這個是三筒嗎???」」、「縱橫諜海出新作了嗎？」、「如果三個點入選，他等於花了3秒就賺取學校獎金」、「蠻符合我聽到要合併之後的心情啊，三個點」、「∴ 就決定是你了，攻殼車！」、「人們更願意相信張麻子（源自電影：讓子彈飛）」，更有網友表示：「我看以後直接在你面前三點全露了」。

不過有作者留言解釋設計理念，陽明交大創校於2021年2月、國立交通大學前身南洋公學創立於1896年12月、國立陽明大學前身國立陽明醫學院創立於1975年7月，為了延續眾人的共同記憶，本設計以色碼#202102、#189612、#197507三個顏色的圓點組成。兩點成一線，是陽明和交大在合校前的各種交流與合作；三點成一面，象徵陽明交大在新設合併後共同攜手向前。雖然最終結果尚未出爐，不過設計一出也引發熱烈討論。