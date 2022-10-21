近日網路瘋傳一部陸軍某單位阿兵哥在寢室內的拍抖音的熱舞片段，讓營區資安亮起紅燈，引發民眾關注；陸軍司令部清查後，證實這4名士兵隸屬關渡地區指揮部，已依違反資訊安全規定及行為不檢等違失，依過犯情節分別核予記過或申誡之處分，並檢討內部管理疏責。

根據流出的11秒影片畫面，3名阿兵哥穿著迷彩服，在寢室內大抽電子菸，還隨著音樂熱舞，一旁的同袍用手機拍下影片，事後上傳到抖音，未料影片曝光後立即引起網友關注，軍方也接獲不少檢舉，質疑為何資安管制如此鬆散?

經軍方查證後確實署實，陸軍第6軍團指揮部為此表示，轄屬關渡地區指揮部4員士兵，日前午間休息時段於營區寢室內，違規以智慧型手機錄製跳舞畫面後上傳社群軟體，且於室內吸食電子煙；案經單位查證屬實，已依違反資訊安全規定及行為不檢等違失，依過犯情節分別核予記過或申誡之處分，並檢討內部管理疏責。

第6軍團強調，各級部隊對於資訊用品的攜帶、使用，與各項營務營規的要求，均有合理、嚴格的規範，以嚴肅軍紀，並避免洩違密事件發生；4名士兵的拍攝內容雖未涉及洩密，但行為欠缺資安紀律觀念，指揮部將嚴以導正，並援引為案例，督飭所屬單位強化資安督管及軍法紀教育等作為，以防杜類案再生，維護軍譽。

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