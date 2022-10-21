民進黨在山區議員選戰中，推陳福慶（中）出征。（陳福慶陣營提供／程炳璋台南傳真）

台南市議員第4選區2搶1上演老少對決，以無黨籍爭取連任的周奕齊，遇上民進黨重新整合的陳福慶， 21日抽籤結束，雙方車隊各自出發遊行山區，互拚人氣。

九合一選舉台南市議員非原住民選區中，僅有山區形成2搶1對決局面，34歲的周奕齊對上70歲的陳福慶，2人年紀相差36歲，上演政壇老少對決戲碼。

周奕齊父親周五六曾是台南縣議長，母親周陳秀霞則是親民黨前不分區立委，政治傾向泛藍，周奕齊4年前以無黨籍參選，一舉獲得9929票，超越第2名的王開玹與第3名的陳福慶2人票數總合。

今年爭取連任，有現任優勢的周奕齊採穩扎穩打的選戰策略，抱持「不抹黑、不造謠」心態，不製造政黨對立，只提政見與建設，爭取鄉親福利。

周奕齊山區實力堅強，王開玹不再參選，民進黨今年重新整合，改徵召原本無黨籍的第3名的陳福慶出征，陳福慶在縣市合併前，曾為南化鄉代表，長期經營混凝土廠為業。民進黨打出綠營大團結口號，要在山區整合綠營選票，迎戰泛藍獨強的周奕齊。

雙方21日各自抽籤，周奕齊抽中1號，陳福慶2號，周站上吉普車，後方約有40輛小貨車隨行，號稱是山區農友自發性行動。陳則有40輛小客車隊，雙方各自從玉井區出發，一整天繞行玉井、左鎮、南化與楠西4大行政區，因地域廣大，拜票回程已天黑。