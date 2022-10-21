國民黨苗栗縣長候選人謝福弘競選號次抽籤抽中2號，支持者大喊「縣長選2號，幸福來報到」。（謝明俊攝）

苗栗縣長競選號次21日上午抽籤，國民黨候選人謝福弘抽到幸運號碼2號，現場高喊「縣長選2號，幸福來報到」，號碼與訴求完美貼合，口號朗朗上口，讓競選團隊直呼抽到了好兆頭。謝福弘競總並公布一項網路民調針對苗栗縣長選情看好度，至21日上午為止，謝福弘持續居冠，其中並顯示對手鍾東錦與台北市長柯文哲合體，並不影響苗栗選民意願。

謝福弘競總指出，這個知名網站的網路民調，至21日上午止呈現謝福弘奪冠，並有3成4的民眾認為，台北市長柯文哲與鍾東錦合體，對苗栗選情不太會產生影響。謝福弘表示，這代表選民漸漸開始願意表達自己的心聲，也與之前團隊預估支持聲勢將持續上揚的趨勢不謀而合。

謝福弘表示，競選團隊從8月份開始內部民調，並經常與外界的民調進行交叉分析，結果發現民調公司回報「苗栗的民調訪問成功率很差」，因為「拒訪度」很高。這跟中廣與蓋洛普九月底公布民調，成功的樣本數僅有405通電話願意受訪的狀況完全吻合，民眾因恐懼打電話自稱來做民調的單位可能不是公正第三方，因此接起電話後聽到民調就掛斷，因為拒接率太高，所以湊不足民調基本的千通成功樣本，導致民調數據失真，失去參考價值。

謝福弘指出由於這一次選舉，有候選人的背景較為「特殊」，加上謝福弘的支持者經常受到關切與壓力，致使支持者選擇低調不表態，才導致實際的內部的數據評估，經常與外界的民調數字有落差。但在網路平台上，民眾較敢放心表達自己的想法和立場，加上網站使用族群年齡與苗栗的人口組成較為貼近，可以更加真實的觀察到選情溫度。

另外，針對鍾東錦宣稱「竹北人存款有1億的滿街都是」，引發民眾嘩然，謝福弘回應，這樣的話顯示土豪的生活和心態，完全背離基層民眾的生活，謝福弘是基層出身，可以理解民眾聽到這樣的話肯定會憤怒不滿，也因為是基層出身，所以能苦民所苦，既然土豪不能真正苦民所苦，相信選民在投票日會做出明智的選擇。