中市李男深知女友謝女用情頗深，心思單純易於操弄，竟勾串詐騙集團詐財，2020年6月間由詐團成員假冒在香港工作的台灣人，在網路刊登售屋訊息，誘使謝女諮詢投資房產，她刷卡換現金、借款等湊錢共交給李94萬元，還偽造任職公司支票，想票貼求現。台中檢方依詐欺取財罪嫌將李起訴，謝偽造有價證券部分另案偵辦。

33歲李男與詐騙集團聯手設局詐財，向私心單純的女友詐財，詐團成員先在2020年6月間冒稱是在香港工作的黃姓台灣人，在社群媒體刊登販售香港房產訊息，李想方設法誘使謝女看到則訊息，再作態聯繫謝女告知有此投資管道。

謝女果真上鉤，因有意投資但資金不足，主動向李男諮詢求助，李趁機編造有交屋款給香港賣家管道，還在台中市文心路的2家餐廳認識綽號「阿倫」友人，可協助找到金主票貼求現。

謝女信以為真，自6月中旬起1個月內，透過刷卡換現金及向友人借款等方式，總共交給李男94萬9000元，還偽造任職公司偽造面額80萬及100萬元支票各1張交給「阿倫」。

詐團再傳該香港房產照片給謝女，宣稱所購房型為同款，誤導她以為李男已轉交房款給賣方，事後再以通訊軟體告知謝女，已收到李轉匯的全數房款，她已取得房子所有權。

該案曝光後，警方陪同謝女尋找李男先前宣稱認識「阿倫」的餐廳，但發現均已歇業，謝女才知不僅遭騙錢，還吃上偽造有價證券官司，警方循線查獲李男，檢察官依詐欺取財罪嫌將他起訴。