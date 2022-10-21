台中市旅行商業同業公會理事長馮國豐說，這次展出除了有眾多旅行社業者，還有交通部觀光局各處及各縣市伴手禮區，更有國際觀光單位參加。（潘虹恩攝）

外交部領事事務局副局長周中興表示，邊境解封後護照申請量不斷提升，提醒民眾申請護照要盡早。（潘虹恩攝）

台中市旅行商業同業公會主辦的「ATTA台中國際旅展」21日上午於烏日區台中國際展覽館開幕，10點不到，展場門口就擠滿大批排隊人潮；台中市旅行商業同業公會表示，此展一連4天展出豐富國內外行程、各項商品、禮券，更邀請8國境外國際單位聯合展出。

台中市旅行商業同業公會理事長馮國豐說，旅展睽違3年，為這次帶來滿滿人潮，這次展出除了有眾多旅行社業者，還有交通部觀光局各處及各縣市伴手禮區；國際則有來自法國、日本、泰國、菲律賓、聖文森及格瑞那丁、馬來西亞、帛琉、馬里亞納等觀光單位參展。

台中市旅行商業同業公會表示，今年旅展日本主題館搭配日本物產酒擴大展出，是歷年最大規模；人氣商品餐券則有台中金典酒店、兆品酒店、日光溫泉渡假飯店等，吸引民眾來搶便宜。現場也祭出800個早鳥福袋，最大獎可抽知名溫泉飯店住宿、會員報到抽星級餐券、消費滿額就抽澎湖來回機票以及會員獨享抽30萬購物金。

旅遊業者、尊榮國際旅行社總經理劉奕樑受訪表示，台中國際旅展旅遊業者搶攻寒假、春節檔期的旅遊商機，最近國境解封，國人已許久沒出國，大概都會希望有天數加長、品質高的旅遊行程，例如郵輪漫遊歐洲地中海，10月的國內首發團已有36人報名、11月還有百人壯遊的行程；他們也推出「無敵猩猩召集令」，確診3個月內取得「無敵星星」的民眾可以有折扣。

外交部領事事務局副局長周中興表示，疫情前每年都有逾170萬護照核發，疫情後1年僅有30萬甚至更少，可想旅遊觀光業者經歷了多少寒冬；所幸今年護照申請數不斷回溫，截至9月已有30萬申請量，邊境解封後護照申請量每1天都在成長，盼能增加旅行觀光業的商機，同時也呼籲民眾近日申請護照要趁早。