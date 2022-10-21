台南市各自發展地方特色產業，卻缺乏建立品牌價值手法，台南市文化局找來北台南10個行政區的社區營造者，觀摩安定區無患子產業20年來逐步進軍國際、建立品牌故事的過程，促進地方順利將產業轉化成市場商品。

安定區的古寶無患子生技公司，2002年以安定區出產的無患子建立自有清潔品牌，董事長王高榮在公司草創之初，拿著無患子到處示範洗衣功效，花6年才打響品牌知名度，現在清潔用品多達200多項，產品賣進國際，以美國最大宗，建立安定區產業品牌。

王高榮看見安定區無患子的珍貴與天然，是讓無患子起死回生的靈魂人物，他當時在產銷班的經營中，將無患子加工，成為兼具環境保護與地方特色的清潔用品。迎合環保意識抬頭，市場接受度提升，一舉將無患子產業推展國際舞台。

王高榮在市場上的生技研發產品眾多，甚至開發出一系列寵物美容及美妝香氛產品，台南市文化局找來有心投入社區營造的40多位民眾，聽取王高榮的品牌故事，學習將社區產業提升為2級、3級產品，從單純的地方產業，到成為市場熱門商品。

王高榮表示，社區產業只要結合創意與巧思，以守護土地為理念，自然就有人認同，進而成為地方特色，所以安定就與無患子畫上等號，也間接推展地方經濟與觀光。

台南市文化局表示，台南許多社區產業具前瞻性，如葛鬱金、酪梨籽、香草等，都是可開發的社區商品，卻一直停頓在社區產業階段，透過社造前輩王高榮的創業分享，可了解社區產業如何成為品牌價值，期待未來有更多社區將產業推入市場，成為國際熱門商品。