雷諾汽車(Renault)周五表示，公司第三季銷售增至98億歐元，符合分析師預期；由於售價的調升，使得雷諾得以在銷售量下滑的情形下，實現營收的增長。

雷諾說，在出脫俄羅斯子公司Avtovaz之後，集團整體經調整後的營收為增加20.5%。此外該季度的汽車銷量為年減2.4%，集團並錄得有史以來最好的漲價效果。

在走進第四季之際，雷諾面臨許多挑戰，包括將傳統引擎和電動車分拆為兩個獨立的部門，以及與策略合作夥伴日產的緊張談判。

雷諾是日產最大股東，持股比例高達43%，而合作夥伴日產僅持有15%股份。

兩家公司在上周表示，正就雙方合作關係的進入新階段問題，而進行協商，其中可能包括讓日產投資雷諾新的電動車合資公司。

此一轉變，可能成為雙方關係進入最大的調整；自從擔任日產執行長戈恩(Carlos Ghosn)於2018年遭日本警方逮捕以來，雙方一直趨於緊張關係。

據路透的瞭解，雙方談判內容也包括雷諾釋出日產的部分持股。

雷諾周五也重申了全年財測，其中包括超過5%的營益率目標，將高於2021年的3.6%，以及超過15億歐元得自由現金流。

雷諾將在11月8日對投資人進行正式財務簡報。