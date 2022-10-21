民進黨苗栗縣長候選人徐定禎21日抽籤抽中4號，宣誓一定要苗栗政黨輪替。（謝明俊攝）

苗栗縣長競選21日舉行候選人姓名號次抽籤，民進黨籍苗栗縣長候選人徐定禎抽到4號，徐定禎當場亮出事先製作好的標語「勢在必得，翻轉苗栗」隨後並走出會場，與在場苗栗隊成員一同喊出「集中選票，4如破竹！投給會做4的徐定禎，4在必得！」隨後與競選團隊陪同下展開車隊掃街。

徐定禎表示，這是72年來苗栗最重要的一戰，徐定禎一心一意就是要翻轉苗栗，造福鄉親。國民黨長期執政造成財政破產、建設停滯，民心思變給民進黨輪替的機會，徐定禎一定會好好把握。請鄉親「給徐定禎4年機會，換黨換人做做看！」

徐定禎提及，國民黨在苗栗有強大的基本盤，謝福弘實力不容小覷，擁有豐厚財力的鍾東錦也是不能輕忽的對手。但苗栗必須政黨輪替，才能創造執政進步的動力，換黨換人做做看是苗栗鄉親的心聲，不論謝福弘、鍾東錦再強大，徐定禎都會全力以赴！

徐定禎說，政黨輪替是民主的展現，而且綠色執政品質掛保證，民進黨會讓苗栗更好！將來中央地方同心協力，徐定禎會比其他對手更能爭取資源，更能夠讓苗栗儘速脫胎換骨。他相信，明年天下雜誌做縣市評比，苗栗就不會再是吊車尾，他會用「頭份經驗」最快速度翻轉苗栗，讓苗栗改變成真！

徐定禎向支持者宣示，國民黨在苗栗派系選舉、黑金政治的現象，將會由徐定禎打破。鄉親不用再忍受徐耀昌執政不力、福利縮水的苦日子，徐定禎一定會親手撕下「苗栗國」標籤！請所有鄉親大力拉票、返鄉投票、集中選票，一起「大、返、集」，勢如破竹寫下歷史！