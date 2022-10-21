國際貨幣基金（IMF）預測，今年台灣人均GDP約3萬5510美元，可望首度超越日本，並拉大與韓國距離，成為東亞第一；國發會主委龔明鑫今接受訪問時表示，IMF估計我國明年仍持續領先，超越日、韓的情況，不會是曇花一現。

從3年前的陸美貿易戰，到現在的COVID-19，龔明鑫表示，在國際貿易變數、疫情衝擊下，國人不僅把防疫做好，經濟成長率優於很多國家，加上我國失業率長期控制4％以下，若與東亞國家相比，我們近年經濟成長率平均約4.4％，日本還是負的，韓國大概只有2.0％，四小龍中我國也是表現最好，是人均GDP躍升成為東亞第一的主因。

龔明鑫表示，過去我國經濟成長率低於全世界，現在慢慢恢復到平均、超過3％，今年看起來也能保3％，明年也有機會挑戰3字頭，即我國經濟成長率將連續5年超過全世界的平均，這就是韌性表現之一，即面臨世界變局之際，我們能有一個好的政策來做因應。

值得留意的是，中國大陸經濟正面臨下行風險，龔明鑫認為，台商對景氣反應很快，從2019年陸美貿易戰，台商第一波回流台灣，累積投資金額達1.8兆元，並奠定重要經濟基礎後，台商正啟動第二波南向，部分產能可能會移到南向國家，部分會移到美洲墨西哥、歐洲的中東歐等，供應鏈移轉必須面對並做處理。

龔明鑫認為，政府能做的事情是，盡量協助廠商、台商在移轉的過程中，讓移轉過程能更順利。