蔡英文總統（前排左）21日以軍禮歡迎來台訪問的史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（前排右）（姚志平攝）

蔡英文總統今以隆重軍禮歡迎史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三暨王妃瑪希娃瑪再度率團訪臺，蔡英文總統致詞表示，臺灣多年來都是真正且值得信賴的朋友，他也非常感謝蔡總統再次邀請他來訪，臺灣就像第二個家。

軍禮歡迎儀式於上在總統府前廣場舉行，在鳴放21響禮炮、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，總統與恩史瓦帝三世國王分別致詞。

總統致詞指出，上週四臺灣邊境已經解封，非常期待有更多國際朋友來到臺灣；今天很高興能夠接待恩史瓦帝三世國王及訪團貴賓。

總統指出，這幾年來臺灣和史瓦帝尼王國相互扶持，共同面對疫情的挑戰。兩國之間的合作交流，也越來越密切。現在開啟國門，讓臺灣往正常生活邁進了一大步。此時此刻，國王在睽違四年之後再來訪問，希望藉這個機會，兩國能夠針對各項合作深入交換意見，一起創造新的發展。

恩史瓦帝三世國王致詞時表示，今天是他第18度訪臺，感謝蔡總統、臺灣政府及人民對訪團溫暖的歡迎。

他認為，元首層級訪問非常重要，可以幫助強化兩國之間穩定的雙邊關係。

國王說，他很高興看到全球各地都逐漸鬆綁關於COVID-19疫情的旅遊限制，感恩這次的全球疫情即將結束，並希望最後殘存病毒的影響很快會消失。

國王表示，訪團在台灣人民歡慶國慶日後不久來訪；這是非常偉大的成就，他要向臺灣各界表達恭賀之意。這不只是臺灣人民的一個重要里程碑，也象徵史瓦帝尼王國與臺灣之間，54年的強健外交關係。

他說，54年前，史瓦帝尼王國獨立的時候，臺灣是率先建交的國家之一，自此兩國的關係不僅非常友好，而且歷久彌新，共度許多的困難與挑戰。兩國關係建基於國家利益及平等的夥伴關係，雙方的夥伴關係也對兩國及彼此的人民都十分有益處。

他指出，多年來的關係如此友好，是因為彼此有非常強健的友誼，還有互相尊重、共享價值及人民之間的信任。真正的朋友會在困難及難過的時候給予安慰與幫助，臺灣就是這樣的朋友，因此長久以來都希望能一直站在臺灣身邊。

他認為，全球各地有些地方有不斷升高的緊張情勢，這對全球而言都是非常值得關注的議題，他非常希望聯合國可以盡快處理這些議題，並會持續呼籲聯合國讓臺灣可以更自由，而且有效地參與相關的活動，像是全球科技、民航及衛生相關議題的討論。

他強調，只要臺灣無法參加聯合國，全世界就少了全球進展的重要元素，他呼籲聯合國團結一致，並且認知到臺灣有許多經驗及知識，可以與全球社群分享，臺灣可以為全人類的福祉做出貢獻。此外，我們目標一致，都希望打造更有包容性的社會，且落實聯合國2030年的永續發展目標。

他表示，此行來到臺灣，希望可以讓臺灣政府及人民了解到，史瓦帝尼王國非常有決心展現支持與團結之意，並再次感謝蔡總統邀請訪臺，也非常期待接下來安排的活動。