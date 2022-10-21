小朋友開心乘坐警用重機拍照留念。（警方提供）

為了讓孩童瞭解基本法律常識，並親自感受警察維持治安的辛勞，更讓小朋友在成長過程中學習如何保護自己，新北市林口警分局今（21）日配合轄內某幼兒園，規劃一系列參訪活動，讓參加的20多名學童化身一日小小波麗士。

參訪過程由警員接待參加的學童，並詳細介紹警察執行的勤務、交通安全及婦幼安全宣導，搭配實際裝備體驗，讓學童可以更容易了解警察的工作內容以及如何自我保護。其中最讓小朋友們興奮的，就是警用裝備的親身體驗，所有小朋友都排隊搶著搭上警用重型機車，讓家長跟老師拍照留下紀念。

除此之外，介紹的警員也不忘向小朋友宣導相當重要的婦幼安全，每個小朋友都是父母心中的寶，除了在父母的呵護中成長，也必須學會如何自我保護以及尋求協助的管道，讓小朋友們都能平安健康的茁壯。參訪結束後，老師與學童們也熱情警察叔叔大合照，並致贈感謝狀感謝每位辛苦付出的警員。

林口分局表示，希望透過寓教於樂的體驗活動，關懷在地的孩童，灌輸自我防護觀念，讓正確的法紀教育向下紮根，同時鼓勵學童積極參與各項有益身心健康的活動，避免涉足不妥當場所，以減少危害發生。