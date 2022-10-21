永平工商籃球隊45名球員今午在校園內餐廳享用賽前應援餐。（蔡明亘攝）

永平工商餐飲科為籃球隊設計應援餐點，營養配置符合運動員所需的醣類、脂肪與蛋白質在膳食中的比例。（蔡明亘攝）

桃園市楊梅區永平工商籃球隊26日將前進花蓮，挑戰隊史第6屆HBL高中籃賽甲級資格賽，為替選手打氣，永平餐飲科設計符合運動員所需營養比例的「賽前應援餐」，45名球員今享用豐盛菜餚讚不絕口，感受到校方與同儕間鼓勵能量，喊話目標要全力以赴闖進16強。

永平工商表示，今年餐飲科精心為籃球隊設計應援餐點，食材與營養配置皆符合運動員所需的醣類、脂肪與蛋白質在膳食中的比例，菜餚包括海鮮野菜和風沙拉、蛤玉子蒸、雞排塩燒、照燒豬排、海老大、勝丼、味增汁與綜合水果盤等。

永平工商籃球隊45名球員今午在校園內餐廳享用應援餐，一道道精緻料理上桌，令不少人驚呼「看起來超好吃！」各個籃球小將吃得讚不絕口，紛紛感謝餐飲科師生，為即將踏上賽場的他們，注入滿滿能量。

總教練蔡和霖說，平時球員們利用周一至周五的課餘時間參與訓練，現在賽季來臨，周末也加強練習，26日將在花蓮迎來首場比賽，目標要先闖進資格賽晉級16強，球隊將展現平時訓練成果，在球場上奮力一搏，發揮最好的速度與準度。

永平工商校長、高中體育總會長胡劍峯也提到，永平為專業技職教育學校，球員在學校可依興趣或專長就讀餐飲、觀光或汽車科等，習得第二專長，並輔導取得各項專業檢定證照，校方也提供免學雜費、免住宿費，以多元入學升學管道與各大專校院建立策略聯盟，讓球員延續籃球專長，往更高殿堂邁進。