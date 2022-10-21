屏東縣政府積極推動「一鄉鎮一特色共融遊戲場」，廣受民眾好評，為製造更多幸福親子時光，縣府整合各特色公園，推出「屏東縣寶貝放電護照」，搭配不同主題創造出27隻可愛動物，只要集滿3座公園與護照合照，打卡上傳後，可至旅服中心兌換精美小禮。

屏東縣長潘孟安表示，近幾年各鄉鎮特色共融公園，在呷好逗相報口耳宣傳下，吸引越來越多親子遊客造訪，每到周末更形成了「假日移民潮」，目前縣內已完成27座，為讓孩童們全縣玩透透，因而推出「放電護照」，藉由護照圖文介紹及QR code線上資訊，讓家長輕鬆得到相關公園特色與交通訊息外，更能帶孩童玩遍全屏東。

屏縣府交旅處黃國維表示，為提供孩子真正遊戲空間，考慮兒童、年長者、身心障礙者的需求，並整合在地居民意見且融合在地特色，讓縣內朋友無論小孩、銀髮長輩、特殊需求的大人小孩都能一同玩樂，享受屏東樂趣與活力健康的好所在。

縣府近年積極推展一鄉鎮一共融公園取代以往罐頭遊具及老舊公園，提供民眾更優質公共空間，並強化地區環境機能性，讓33鄉鎮不論山、海或離島，特色遊戲場遍地開花，整個屏東都是孩子的遊樂園。