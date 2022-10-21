高端疫苗保護效益報告補件期限只到10月底，屆時如未完成補件，衛福部將廢止其緊急授權（EUA），加上日本遲遲未認證高端疫苗可免篩檢入境，指揮中心日前開放補打方案，讓外界質疑聲浪不斷。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今天特別在防疫記者會上花6分鐘時間向大家說明，高端疫苗以免疫橋接方式取得EUA，完全符合國際潮流，並非沒有保護力。

李秉穎昨接受廣播節目專訪脫口說出「聽說高端送的報告品質不好」，引發外界議論。不知是否為了滅火，他今天出席中央流行疫情指揮中心記者會，劈頭就說「最近有聽到一個說法，日本不採納高端疫苗，我們入境要做PCR或補打，等於宣告高端疫苗無效，我想這個邏輯是不通的。」

李秉穎強調，各國國情不同、規定不同，不能類比，就好像有些產品不能輸出某些國家，不能說就要求該產品下市；又好比有些國家不建議兒童接種新冠疫苗，但不代表說兒童接種新冠疫苗是錯誤政策，不能以偏蓋全，因為很多國家兒童已經得過新冠感染，打疫苗已經不那麼重要 可是在我們國家不一樣，邏輯上不能這樣類推。

李秉穎表示，高端疫苗得到認證是經由免疫橋接，要高於AZ疫苗的抗體數值去比，就可以獲得EUA核准；國際文獻有證實，抗體效價和保護力是呈比例、有線性關係的；高端疫苗國內二期臨床試驗發現受試者抗體是AZ疫苗的3.94倍，達到EUA標準，表示我們認可他的效力。

他指出，國際上越來越多疫苗使用免疫橋接方式做緊急授權使用，不只在台灣，韓國也有一款疫苗獲該國認證，沒有對照研究，只有抗體比較；歐盟最近通過一款Valneva疫苗緊急授權，也是根據抗體的免疫橋接，他是一個非活化的全細胞疫苗，和台灣所有已經有的疫苗不一樣，沒有做過對照研究，和AZ疫苗做抗體比較，Valneva的抗體效價平均是AZ疫苗的1.39倍。

「世界衛生組織也認為，未來不可能要求新冠疫苗做對照研究。」李秉穎表示，因為疫情已經過了一半，再去做安慰劑對照研究，有違反倫理的嫌疑，故意讓他打安慰劑，WHO事實上也開始用免疫橋接做論證；根據WHO的態度，免疫橋接是可以認證疫苗效力的，「我們自己認證的高端疫苗，是和國際潮流完全符合的。」