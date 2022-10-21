中央流行疫情指揮中心19日起開放接種高端疫苗的民眾出國前接種他牌疫苗，外界關注要如何選擇廠牌。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今表示，補打的疫苗主要有2大類，mRNA疫苗和蛋白疫苗，一個是抗體反應比較高，一個是副作用比較少，由民眾自行抉擇。

由於AZ公司的腺病毒疫苗應該沒有貨了，李秉穎表示，補打的疫苗主要有2大類，mRNA疫苗和蛋白疫苗，這些疫苗各有優缺點，要如何選，由民眾自己抉擇。

李秉穎表示，mRNA疫苗的免疫反應特別強，在原始株的臨床試驗保護效果是9成5左右，蛋白疫苗則是9成左右，差一點點，但是不良反應特別少。

以發燒來講，李秉穎表示，Novavax第1劑幾乎是0％，第2劑是6％，mRNA疫苗第2劑發燒的發生率比第1劑高，介於10～20％之間，全身痠痛、倦怠的不良反應也較高。mRNA疫苗與蛋白疫苗，一個是抗體反應比較高，一個是副作用比較少，由民眾自行抉擇。