國道二號東向八德出口今日下午1時許出現大片砂石散落一地，嚴重影響車輛通行，造成車流紫爆回堵至少7公里，工務單位獲報後已在積極排除當中，呼籲用路人行經該路段時減速慢行，提前避開壅塞路段小心行駛。

快改道！國2東向17.9K砂石大量散落，紫爆回堵至少7km。(翻攝高速公路1968)