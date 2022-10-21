快改道！國2東向17.9K砂石大量散落 紫爆回堵至少7km 15:132022/10/21 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 快改道！國2東向17.9K砂石大量散落，紫爆回堵至少7km。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道二號東向八德出口今日下午1時許出現大片砂石散落一地，嚴重影響車輛通行，造成車流紫爆回堵至少7公里，工務單位獲報後已在積極排除當中，呼籲用路人行經該路段時減速慢行，提前避開壅塞路段小心行駛。 快改道！國2東向17.9K砂石大量散落，紫爆回堵至少7km。(翻攝高速公路1968) 畫面流出！關指部士兵寢室跳舞拍抖音抽電子菸 軍方回應了 傻眼！桃園小貨車遇碰瓷畫面曝 騎士假摔網笑噴：快去領便當 驚悚畫面曝！竹東轎車失控撞進超商駕駛身亡 無辜女客送醫 #東向 #紫爆 #回堵 #砂石 #散落 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 快改道！國1北向機場系統出口貨車自撞 紫爆回堵3公里 07:392022/10/05 社會 國1南向169公里火燒車 豐原交流道回堵1公里 22:542022/10/07 社會 國1北上汐止出口「大貨車翻覆」 油漆掉落灑滿一地 車流回堵1Km 08:182022/10/13 社會 狂暴雨彈升級！12縣市豪、大雨特報 宜蘭達「紫爆」等級 16:342022/10/07 生活 國1北上大林段大貨車橫躺占車道 北上大塞車 14:282022/09/29 社會 國3南下後龍段4車追撞釀4傷 整段紫爆一度「回堵4km」 12:112022/10/04 社會 國3清水段砂石車凌晨翻覆邊坡 現已恢復通行 09:252022/09/25 社會 國1岡山北向「3車追撞」事故 車流回堵9公里 07:542022/10/12 社會 狂雨再襲！熱帶低壓路徑比「尼莎」更近台灣 紫爆地區曝 21:312022/10/20 生活 國道1號北向三重段2車追撞 紫爆回堵4公里 08:512022/10/18 社會 國3北上清水段砂石車翻覆墜邊坡 剩內線通行車流回堵 07:312022/09/25 社會 鍾東錦：砂石是公共工程基石 別貼標籤 04:102022/10/21 地方新聞 高雄燕巢砂石車翻覆躺路中「土石噴滿地」釀禍原因未明 18:072022/10/11 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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