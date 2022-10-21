根據路透社對公開數據和各公司預測所做的分析，到2030年，全球主要汽車製造商擬砸下近1.2兆美元開發和生產數千萬輛電動車以及其所需的電池和原材料。

這個數字遠超出路透社先前的估算，亦較上一次在一年前所做的統計高出1倍多。

分析指出，全球主要汽車製造商預期2030年將打造5400萬輛電池電動車（Battery Electric Vehicle,BEV,純電動車），占汽車總產量逾50%。

根據Benchmark Mineral Intelligence與製造商提供的數據，為了支持這個空前的電動車生產目標，汽車製造商與其電池合作夥伴計畫到2030年電池產能要達到5.8 TWh。

在這些汽車大廠中，領軍的是特斯拉，其執行長馬斯克提出一項非常大膽的計畫，2030年將打造2000萬輛電動車，估計需要約3 TWh的電池產能。馬斯克表示，特斯拉已經著手開發一個較小的汽車平台，旨在將成本降到只有Model 3和Model Y的一半。

雖然特斯拉尚未完全披露其支出計畫，但路透社對特斯拉就全球電動車需求及電池與礦物原材料生產所披露的財務資訊和預測進行分析後發現，這樣的指數型增長需要砸下數千億美元。在2030年全年生產2000萬輛電動車，是今年估計要賣出150萬輛的13倍多。

德國福斯雖然落後特斯拉，但也為這個10年（到2030年）提出了數個野心勃勃的計畫，目標是投資逾1000億美元在全球建立電動車產品組合、在歐洲和北美建造新的電池「超級工廠」，並掌握住關鍵原材料的供應。

日本豐田汽車將投資700億美元推進汽車電動化和生產更多電池，預計2030年的純電動車銷量至少達到350萬輛。該公司規畫至少30款不同的純電動車，並計畫讓整個Lexus系列都轉為純電動車。

福特汽車不斷提高在開發新電動車方面的支出，目前為500億美元。該公司並計畫與合作夥伴打造出至少240 GWh電池產量，以支持在2030年生產約300萬輛純電動車的目標，這個數字將占總產量的一半。

賓士（Mercedes-Benz）已規畫至少470億美元用於電動車開發和生產，其中近三分之二將用於與合作夥伴將賓士的全球電池產能提高到200 GWh以上。

BMW、Stellantis和通用汽車為電動車和電池開發與生產提出的投資計畫都在350億美元以上。其中，Stellantis的計畫最積極，預計到2030年在北美建造4座工廠，與合作夥伴將電池產能提高到400 GWh。