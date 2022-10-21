據日《日本放送協會》（NHK）21日報導，與秋筱親王及其妻子的長女真子結婚的小室圭已經順利通過了美國紐約的律師資格考試。 經小室圭過去在日本工作的律師事務所負責人，並支持他留學的奧野善彥先生介紹，21日下午小室圭透過電話向奧野善彥報告這一件好消息。

他說：「這次我通過了考試，能夠走上律師的行列，真的很感謝我的老師。以後我要以律師的身份繼續深造，真的很開心。」 「謝謝。」

根據紐約州律師考試委員會的數據，今年7月份約有9600人參加了考試，通過率為66%，通過率為23%。目前小室圭和真子住在紐約州的一間出租公寓裡，同時在該州的一家律師事務所擔任律師助理，這是他第三次參加考試。

日本皇室秋篠宮夫婦長女小室真子，去年10月與駙馬爺小室圭登記結婚後，兩人便移居紐約展開新生活，日媒先前曾分析2項因素恐成落榜關鍵，還透露其實本人根本不想當律師，一切都是為了真子公主。