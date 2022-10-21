有鑑於Al、電動車、物聯網持續推升半導體需求，加上5G上升趨勢不變下，研調機構Gartner預期半導體產業年均複合長率在2020~2026年間將達10.9%，不僅如此，隨著先進製程不斷開發與製程節點保持穩健升級使得電晶體密度隨之提高，晶片設計結構與功能漸趨複雜下也升IP與服務設計相關需求，法人點名世芯-KY(3661)、創意(3443)、智原(3035)等3檔設計服務和IP產業個股，已準備好在此波趨勢乘風破浪。

進入先進製程時代，IC設計公司將會面臨到以下狀況，即設計成本陡升；因應更高的運算需，IP要求提升；更高的研發資源需求及；以及專案開發經驗要求持續提升。但除了科技巨頭外，其他如超大規模業者、系統商與中/小型IC設計公司均無法承擔如此嚴峻之要求，因此，會開始尋求設計服務和IP公司協助，在電晶體密度不斷上升且製程節點持續升級下，預估委外需求將只增不減。

法人認為由於中美半導體技術出口禁令的摩擦加劇，大陸已開始加速國內半導體產業發展，預期大陸半導體自給率將由2021年的16.7%，至2026年成長到21.2%，此趨勢將有益於台灣設計服務和IP產業。

法人也點出四大理由，佐證在美中晶片摩擦升溫下，台灣設計服務和IP產業將從中受益，首先目前大陸IC設計廠的數量已從2016年136家增加到2021年2810家，因晶圓代工廠供應吃緊情況緩解加速開發與驗證程序，此數量勢必會進一步再增加；第二，IBS預期2020~2030年專案數量年均複合率為1%，其中，大陸的專案數量佔比將在2020年達32.1%，相較2020年的21.8%，成長速度遠遠超前全球腳步；第三，大陸基礎專業落其他國家，且特別因其在先進製程節點之晶片設計缺乏經驗與境內製造能力，故需要尋求協；第四，因台灣和大陸文化相近且生產力相對較高，使得大陸選擇台灣作為供應商。故預計儘管美國宣布的技術出口新禁令將成短期震盪，但認為產業長期成長趨勢仍然無虞。

就台灣設計服務和IP產業概念股來說，法人點名世芯-KY(3661)、創意(3443)、智原(3035)看好在大陸這波半導體產業在地化與超大規模業者及系統商之委外趨勢下，將有助於注入獲利成長動能，上述相關個股已準備好在此波趨勢乘風破浪。