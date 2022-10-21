謝龍介22日於海安路成立競選總部及造勢晚會，將實施交通管制與疏導。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

前高雄市長韓國瑜明晚將為謝龍介站台。(摘自謝龍介臉書)

年底選戰逼近，台南市明天有多場選舉造勢、掃街活動登場，國民黨市長候選人謝龍介明天上午10點於北區海安路成立競選總部，晚間6點於海安路舉行大型造勢晚會，前高雄市長韓國瑜將現身晚會力挺，預估將湧入大量人車，海安路二段、三段都將執行交通管制。

明天堪稱超級周末，民眾黨主席柯文哲明天將南下啟動「1日台南戰鬥行程」，連跑10場行程輔選民眾黨台南市議員選將，一路從早上7點20分善化市場掃街到晚上7點於東區車隊掃街，中間穿插為江國銘、江明宗和蔡宛秦3名選將的總部成立站台，行程馬不停蹄。

謝龍介明天上午成立競選總部，重頭戲為晚間6點的造勢晚會，包括前總統英九、黨主席朱立倫等人輪番上台助講，韓國瑜則會壓軸登場，預估將吸引大批支持者到場。

因應這場造勢活動在海安路舉行，而海安路周邊有海安商圈、國華街等假日觀光人潮多的據點，警方也公布交通管制範圍：海安路二段雙向道路（民族路至成功路），管制時間為10月21日15時至10月22日23時；海安路三段南向北側道路（海安路三段2號至海安路三段74巷口），管制時間為10月22日10時至10月23日6時。

因應周末人潮及車潮的出現，交通局也將在大台南智慧交通中心全程監看重要路段交通狀況，並與警察局、交通大隊聯繫，即時因應各道路車流狀況，調整號誌控制策略，以疏解車流，也建議民眾多使用大眾運輸系統，減少尋找車位的不便。