中央流行疫情指揮中心宣布解封，國際觀光客可望重返台灣，但許多觀光飯店大喊缺工，並要求開放旅館業引進外籍移工，但勞動部認為旅館業者必須提高勞動條件，自然就能招募到本國員工，對此，有勞團表示，旅館飯店業長期以來一直是所謂的低薪產業，而低薪注定缺工、缺工就應加薪和改善勞動條件才能留住人才，因此，堅決反對旅館業引進外籍移工。

據2021勞動部職類別薪資調查統計指出，住宿業經常性薪資為3萬3829元，但其中旅宿業者提及最缺工的如房務人員等「基層技術工及勞力工」，去年平均薪資為2萬5431元。

台灣勞工陣線表示，在少子女化與勞動力負成長的壓力之下，其他行業紛紛提高薪資來爭取人才之際，觀光飯店業者如果還是不願提高勞動條件，自然無法招募到足夠員工，那自然要被市場所淘汰。

勞陣提及，在這波疫情之下，政府以全民納稅人的稅金，總計投入700多億元來協助觀光業者度過難關。如今景氣復甦，業者不思索如何改善勞動條件以吸引更多求職者，卻以缺工為由對社會進行情緒勒索，要求引進外籍移工以滿足其維持低薪的需求，無疑是過河拆橋。

勞陣呼籲，觀光旅館飯店業在疫情期間已經領取上百億的紓困基金，目前正當疫情減緩、國門重開，業績好轉的時刻，此刻更應回饋社會與員工，以提升勞動條件，吸引勞工就業與既有員工與建教生穩定雇用方為正途。勞陣指出，應全面檢討長期以來不適當、剝削的移工政策才是正本清源之道，落實同工同酬才是解決缺工問題的正確道路，不能宣稱招募不到本國勞工，但另一方面只想給外國移工基本工資，否則台灣將永遠淪為低薪之國。