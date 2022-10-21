中美關係漸趨對立，根據美國幾個著名大學調查，去年至少1400名駐美華人科學家離開所任職的美國大學，轉投中國大學效力。專家警告，美國流失不少科學人才，意味著將對美國研究造成影響。

根據香港《南華早報》報導，哈佛大學、普林斯頓大學和麻省理工學院學者聯合提交的調查報告顯示，去年至少有1400名美國華裔科學家從美國轉投中國機構。上述報告所收集的數據顯示，有1415名有中國血統的科學家已變更他們的任職單位，這些科學家涉足工程、電腦科學、數學、物理科學和生命科學等領域，此數字比去年增加21.7%，比2011年數字多出逾一倍。

發布調查結果的倡導組織亞美學者論壇警告，這一高數字表明美國政府的政策阻礙了華裔科學家的研究和學術活動，引發了「寒蟬效應」，並表明美國的研究恐會受到影響。

普林斯頓大學社會學系教授謝宇呈現上述報告時說，美國流失不少人才到中國已有好一段時間，尤其在川普執政期間推出「中國行動計劃」（China Initiative）後，加劇了此現象。謝宇提到，中國行動計劃由美國司法部國家安全司負責實施，該計劃旨在全面消除中華人民共和國間諜、防止美國科技和知識產權被中國盜竊。

謝宇與上述三所美國大學的四名作者最後總結說，調查結果顯示，在美國有中國血統的科學家在開展例行研究和學術活動時，普遍感受到恐懼。如果無法緩解這份恐懼，美國將面臨流失科學家人才的風險。

另一方面，中國赴美留學的人數也持續下滑，另根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，赴美中國留學生人數，2015年占比超過4成，去年僅剩2成5，同一時期印度成為在美留學生的最大來源國，美中對抗勢必延續，恐加速兩國的學術脫鉤。