近來臉書發起「新竹改變大聲說」串連貼文，但PTT昨爆出沈慧虹陣營疑接洽網紅發文，對此民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選辦公室澄清，競選團隊不曾、也不會透過私人訊息的洽詢宣傳合作，提醒民眾接獲相關訊息需特別注意，可轉達給競選團隊協助釐清對方身分，避免上當受騙。

沈慧虹競總發言人劉康彥表示，昨晚臉書上出現此訊息後，就被有心人士轉發到PTT，並且做出惡意影射，後續文章更被擴散到高虹安支持者的LINE群組，果然不出所料，高虹安一早就刻意在媒體前受訪，高談闊論，坐實民眾黨才是「網軍一條龍」。

劉康彥批評，高虹安在缺乏證據的狀況下無端指控，是民主的最壞示範。他指民眾黨長期養網軍已非新聞，過去也被媒體抓出批踢踢大量帳號是來自北市府。這次高虹安參選，負面選風吹到新竹，新竹媽媽「豆哥日常」只因在臉書發文回顧市政建設，遭受大量不理性網路攻擊。

他也說，民眾黨為了自己的選戰，用奧步箝制新竹市民發聲權益，也質疑「真的是要爭取新竹市民的選票嗎？」

劉康彥說明，「新竹改變大聲說」由沈慧虹以及林智堅號召支持者社群發文相挺，也聲援受網路攻擊的新竹媽媽，自發性的行動卻被對手陣營刻意抹黑，盼對手不要小看新竹人的智慧，也希望早日回歸正面選舉。